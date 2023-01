Profi kick-box világbajnoki címért küzd a háromszoros amatőr világelső Busa Gabriella vasárnap a Madárfészek Akadémián, hivatalos nevén az újpesti Kellner Ferenc Sportközpontban.

A keddi sajtótájékoztatón elhangzott:

a címmérkőzésre az idén induló profi kick-box rendezvénysorozat keretében kerül sor, amelynek ez lesz az első eseménye. A kezdeményezésről kedden állapodott meg a sportág világszövetségének profi szakága, a WAKO PRO és a Magyar Kick-box Szakszövetség.

Az erről szóló dokumentumot Király István, a WAKO alelnöke, valamint Galambos Péter, a hazai szakszövetség első embere írta alá.

Király István elmondta:

a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által is elismert kick-box világszövetség, a WAKO legfontosabb célja, hogy a sportág ott legyen a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

Erre eséllyel pályázik, hiszen a kick-box egyike annak a nyolc sportágnak, amelyek közül néhány a szervezők jóvoltából bekerülhet a programba. A WAKO vezetése ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a sportágnak profi "lába" is legyen, amelyet a WAKO PRO koordinál. Galambos Péter szerint most jött el az ideje, hogy idehaza is életet leheljenek a WAKO PRO-ba. Fontosnak érzik ugyanis, hogy az amatőröknek a profi pályafutással duál életpályát biztosítsanak.