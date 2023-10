Az egyesület a honlapján azt írta, hogy az FTC labdarúgójaként 1993 és 2012 között három különböző korszakban, összesen 195 alkalommal, többek között a Bajnokok Ligája csoportkörében is pályára lépett korábbi középpályás hétfő óta tevékenykedik a szakosztály utánpótlás-menedzsereként.

"Korábban Szűcs Mihály, a Soroksár ügyvezetője és sportvezetője dolgozott nálunk ebben a munkakörben, ám a terület az elmúlt másfél évben betöltetlen volt" - mondta Palásthy Norbert, az FTC akadémiai igazgatója. - "Az utóbbi időben nem volt olyan személy, aki szakmailag, emberileg és a Fradihoz való kötődésével megfelelően be tudta volna tölteni ezt az űrt, most azonban Lisztes Krisztián elérhető volt, ezért elkezdtünk beszélgetni vele egy lehetséges szerepvállalásról. A klubvezetés részéről Kubatov Gábor elnök úr, Nyíri Zoltán ügyvezető-alelnök, Hajnal Tamás és jómagam is támogattam Krisztián kinevezését. Egyfajta "híd-szerepet" fog betölteni az utánpótlásunk, a Soroksár és az FTC II között szakmai koordinálás és ügyintézések terén. Krisztián mind szakmailag, mind emberileg rengeteg olyan hozzáadott értéket képvisel, amivel azt gondolom, az utánpótlásunk még egy szintet tud majd lépni."

A 49-szeres magyar válogatott szakember korábban öt esztendőn át dolgozott a Ferencváros utánpótlás-edzőjeként, 2020-ban távozott, azaz három év után tért vissza.

"Mindig is a Ferencvároshoz tartoztam, a fiam, Krisz szereplésének köszönhetően pedig tovább erősödött a kötődés. Most adódott egy lehetőség a klubnál, amivel élni szerettem volna" - mondta idősebb Lisztes Krisztián. - "Úgy érzem, számomra testhezálló a magasabb korosztályokban szereplő tehetségek menedzselése, az ő fejlődésük segítése, ezért nem is gondolkodtam igazából, amikor felvetődött a visszatérés lehetősége. Elérkezett a pillanat, ez volt a legjobb megoldás. Elsősorban az NB III-as, az U19-es és az U17-es csapatunkban, valamint a Soroksárban szereplő játékosokkal fogok foglalkozni."