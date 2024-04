Kampánylátogatásra érkezett Kaposvárra Orbán Viktor kedden. A miniszterelnök közösségi oldalán is megosztotta a kaposváriakkal való találkozását, ugyanezt tette Szita Károly, Kaposvár polgármestere is, aki Orbán Viktor fogadta.

Borotvaélen táncol a világ. Háború helyett békét kell teremteni!

– írja a miniszterelnök kaposvári látogatásával kapcsolatban közzétett bejegyzésében.



– Mi, magyarok két világháború árán tanultuk meg, hogy a háború rossz dolog, egy pusztító áradat, ami mindent magával sodor. Mindenekelőtt persze halált, szenvedést hoz, de elviszi a családok megtakarítását, a házat, a jószágot is. Porig rombolja az ország gazdaságát, az égbe löki az árakat is. Ezért amikor mi a béke mellett beszélünk, nemcsak az emberéletet védjük, hanem a gazdaságunkat is – mondta a miniszterelnök az MTI-nek. – A legfontosabb: békét kell teremteni, és mivel a Nyugat finanszírozza, nekik kell tenniük a befejezéséért is. Az európai intézményekbe békepárti, jobboldali képviselőket kell küldeni, a baloldali háborúpártiak helyett - szögezte le Orbán Viktor.