A Liszt Ferenc Zeneiskola zsúfolásig megtelt nagytermében megszervezett eseményen az énekesek 17 legkedveltebb dala csendült fel. Kerekesné Pytel Anna a kórus vezetője és alapítója elmondta, a költészet napján, 1994. április 11-én kilenc zenekedvelővel kezdtek el énekelni. Még abban az évben, szeptemberben megháromszorozódott a létszámuk, egy év múlva pedig elérte a negyvenet. A kórus első fellépése a Somogy Megyei Művelődési Központban (jelenleg a Roxínház épülete) volt.

Fotó: MW

– Amatőr kórus vagyunk, nagyon szeretünk énekelni egyházi és világi műveket, szívesen válogatunk a zenetörténeti korokból – hangsúlyozta Kerekesné Pytel Anna. – Ez egy nagyon jó összetartó közösség, segítjük egymást a próbákon és fellépéseken kívül is. Boldog vagyok, hogy a jubileumi rendezvényünkön 17 kórustársamnak tudtam átadni a 30 évet szimbolizáló emléklapot. Hálás vagyok támogatóinknak a Liszt Ferenc Zeneiskolának, a kaposvári önkormányzatnak és Taszárnak is. Utóbbi település azért is fontos számunkra, mert a kórusban többen is taszáriak – tette hozzá a karnagy.

Kerekesné Pytel Anna arról is beszélt, jelenleg 37-en alkotják a kórust. A koronavírus-járvány előtti években sok fellépésük volt, most évente hat-hét alkalommal állnak színpadra, bár jövőre már nyolc meghívásuk van.