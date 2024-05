Az esetről Molnár Gábor, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya is szólt a közgyűlésen, aki a vármegye előző évét a rendőrség szempontjából ismertette a képviselőkkel. Beszámolójában kiemelte: 2023 egy nehéz, de sikeres év volt. Sok olyan új kihívással kellett szembenéznie a rendőrségnek, amely korábban nem volt olyan markánsan jelen mint tavaly.

– Horvátország schengeni csatlakozása az állományunkban 117 kollégát érintett, közülük csak 12-en nem fogadták el a felajánlott új szolgálatot, a többiek viszont igen. A szomszédban dúló orosz-ukrán háború egy új geopolitikai helyzetet teremtett, amelyre reagálnunk kellett. S az elszaporodó online bűncselekmények is arra késztettek, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessünk a megelőzésre, hiszen ezeket az eseményeket elsősorban az állampolgárok tudják megelőzni – mondta Molnár Gábor.

2023-ban 347 ilyen bűneset volt a vármegyében, míg egy évvel korábban csak 196. A rendőrfőkapitány kiemelte: az elkövetők általában ukrán származásúak és komoly informatikai tudással rendelkeznek. Ezért aztán a vármegyei főkapitányság is erősített ezen a fronton és létrehoztak egy kiberbiztonsági csoportot, jól képzett informatikusokkal – tette hozzá a főkapitány.

Molnár Gábor elmondta: a rendőrség érzi a gazdasági válság, a Covid-19 járvány utáni időszak és a geopolitikai helyzet hatásait. A bűncselekmények száma a békés 2021-hez képest nőtt, ami azonban aggasztó, hogy a kiemelt bűncselekmények száma is emelkedő tendenciát mutat. 2022-ben 3309 ilyen eset volt, tavaly viszont már 3754. Jó hír viszont, hogy országos rangsorban a somogyi bűncselekmények felderítési átlaga a 11-ik helyet foglalja el. Molnár Gábor azonban leszögezte, nem a felderítési arány számít, hanem az, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá, vagy akivel már megtörtént a baj az segítséget kapjon. Az előző évben a rendőrség 2412 áldozatot ért el, ez Somogyban már két helyszínen működik a rendőrség és az Igazságügy Minisztérium áldozatvédelmi pontjain: Kaposváron és Siófokon, tette hozzá.

Fotó: Muzslay Péter

Kiemelt figyelmet kap a Balaton

A Balaton egyébként is különös figyelmet érdemlő terület Somogyban, ezt bizonyítja az is, hogy a nyári hónapokban Siófokon működtet a rendőrség egy műveleti központot, ahonnan a fesztiválok és nagy rendezvények, valamint a Petőfi sétány és a Plázs biztosítását is ellátják a rendőrök. A korábban felháborodást kiváltott helyzet a sétányon mára megszűnt, hiszen a bűnügyi mutatók szerint 2023-ban 68 bűncselekménymentes naphoz 33 bűncselekmény társult. Vagyis utóbbi szám az előző évek adataihoz képest csökkent, míg előző nőtt.

A Balatonon tavaly 13 tragédiával végződő vízbefulladás volt, amelyek szinte mindegyike sekély vízben és idős emberrel történt.

A balesetekről szólva a vármegyei rendőrfőkapitány elmondta: ugyan csökkent a számuk, de még mindig a gyorshajtás, az előzés és kanyarodás szabályainak megsértése a vezető közlekedési baleseti ok. S ő, személy szerint osztrák mintára elkobozná a visszaeső, kirívóan gyorsan hajtók járműveit. Ezzel Biró Norbert, közgyűlési elnök is egyet értett az ülésen. A képviselők egyhangúlag elfogadták a beszámolókat az ülésen, ahol tárgyaltak a költségvetés módosításáról, valamint a két ülés között eltelt időszak munkájáról.