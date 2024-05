Hiába vezetett kétszer is a Vasas az ETO Parkban a fordulatokkal tarkított mérkőzésen, végül pont nélkül maradt, ez pedig könnyen azt jelentheti, hogy Gera Zoltán csapatának újabb idényt kell a másodosztályban eltöltenie. Az angyalföldiek edzője szerint együttese naivan játszott, de így is pontot érdemelt volna, a hosszabbításban pedig büntetőt.

Az ETO szurkolói a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 33. fordulójában játszott ETO FC Győr–Vasas FC mérkőzésen a győri ETO Park Stadionban 2024. május 20-án

Fotó: Krizsán Csaba / Forrás: MTI

Jól kezdtük a mérkőzést, gyorsan megszereztük a vezetést, kétszer is. Naivak voltunk az első félidőben, amikor nagy bedobást végzünk el, akkor nem jól zárjuk le a kipattanós területet, ebből átjön az ellenfél, a támadója pedig három védővel szemben is berúgja

– kezdte mondandóját Gera Zoltán, aki szerint a második félidőben többször is gólt tudtak volna szerezni.

Gera szerint elmaradt a büntető

– A végén egy egyértelmű büntető elmaradt, amit ilyen kiélezett szituációban be kellett volna fújni, emellett az ellenfél első gólja is nagyon véleményes, hogy nem volt-e les. Abból a szempontból magunkat okolhatjuk, hogy a második félidőben nem rúgtuk be a helyzeteket. Nagyon sajnálom a játékosokat, többet nem nagyon szeretnék mondani, mert akkor lehet, hogy bajba kerülök – mondta a mérkőzés után Gera Zoltán.