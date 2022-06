– Ez a második véradásom – mondta a húszéves Récsei Kristóf, aki hétfő kora délután érkezett a Kapos Hotelba. – Barátaimmal jöttem, s fontosnak tartom, hogy másokon segítsünk. Három hónapja voltam először, s úgy tervezem, hogy kora ősszel ismét jelentkezem.

Szabó Józsefet régi ismerősként üdvözölték a Vöröskereszt munkatársai. Az 51 kaposvári férfi 53. alkalommal nyújtotta tű alá a karját. Bő húsz éve rendszeresen ad vért, s azt mondta: amikor csak teheti, jön és segít.

Forrás: Lang R.

– Néhány nap és kezdődik a vakáció, s a családok rövidebb-hosszabb ideig nyaralni mennek – hangsúlyozta. – Ilyenkor kevesebb a jelentkező, de továbbra is nagy szükség van arra, hogy állandóan zökkenőmentes legyen a vérellátás. Nyáron is bármikor történhet baleset, s döntő, hogy elég vérkészlet álljon a kórházak rendelkezésére. A véradók önzetlenül segítenek, s azt szeretném, ha a mostaninál is többen jönnének.

Strasszer Valéria véradásszervező elmondta, hogy Somogyban hétfőig a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 315 vérgyűjtést szervezett az idén, melyekre összesen 6434-en jelentkeztek. Az OVSZ kaposvári intézetében minden munkanapon van lehetőség véradásra, a nagyatádi kórház transzfúziós osztályán hetente egyszer, míg a siófoki transzfúziós részlegén havonta egyszer várják a donorokat.



Kitelepülnek a nagyobb rendezvényekre



– A nagy somogyi rendezvényeken is jelen leszünk, így június 25-én a somogyvári Bencés Apátságnál és a ságvári civil napon – mondta el lapunknak Hujber Tamás. – A Balaton-átúszás után július 30-án a vései kovácstalálkozón is segíthetnek a véradók, akárcsak augusztus 12-én a fonyódi rock­fesztiválon, illetve a Boglár Szüreti Napokon.

A Vöröskereszt somogyi szervezete az idén eddig már 203 véradást szervezett, 2021-ben hasonló időszakban 193-at, s az idén 4944-en jelentkeztek, míg egy éve 4566-an.

A nők évente négyszer, a férfiak eggyel többször, öt alkalommal adhatnak vért, s jelentkezéskor a személyi igazolványra valamint a taj- és a lakcímkártyára is szükség van.



A héten minden nap lehet vért adni



– A nyári hónapokban érezhetően csökken a véradások száma az év más időszakaihoz képest, ez a tendencia már évek óta megfigyelhető – emelte ki Strasszer Valéria. – Az alacsonyabb véradói aktivitás hátterében a nyári meleg, a sokakat érintő allergiaszezon valamint a szabadságolások állnak.

A véradások helyszíneiről, időpontjairól a www.ovsz.hu valamint a www.veradas.hu weboldalakon is tájékozódni lehet. Hujber Tamás, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének munkatársa azt mondta: kedden a siófoki Hotel Residence-ben és a nagyatádi kórházban szerveznek véradást, Barcson és Somogyszobon szerdán, csütörtökön Lengyeltótiban, míg pénteken a marcali Videotonban.



A Somogyi Hírlap véradását ezúttal is a Kapos Hotelben szervezte meg a Magyar Vöröskereszt

Fotó: Lang Róbert