Idén újdonság az Év Strandétele versenyen, hogy külön díjazzák a strandbisztró és a strandbüfé kategóriát, így különlegesebb alapanyagokból, komolyabb konyhatechnológiával készített ételekkel is lehet indulni, mivel ebben a kategóriában is már egyre erősebb a balatoni kínálat.

Vegatáriánus, illetve vegán ételeket különdíjjal ismerik el. Levest, főételt, desszertet július 15-éig lehet nevezni [email protected] e-mail címen. A versenyen bármelyik part menti büfé vagy étterem is indulhat, vagyis nem kell közvetlenül strandon lennie, elég, ha a parthoz közeli hely.

Az ételnek egészséges, jó minőségű, lehetőleg környékbeli vagy regionális alapanyagokból kell készülnie. Feltétel az is, hogy gyorsan és akár büfékben is elkészíthető és akár elvitelre is alkalmas legyen a nevezett étel. A Balatoni Kör augusztusban 4-én osztja majd ki a díjat, miután július 25-ig előválogatással kiválasztják azokat, akik a döntőbe jutnak a benevezett ételek közül.

Nemcsak bisztrók vagy büfék nevezhetik saját ételeiket, de ha más küld be nevezést, minden esetben egyeztetni kell a hely tulajdonosával, hogy egyáltalán indulni akarnak-e a versenyen az adott étellel. A szervezők célja, hogy a receptet máshol is átvegyék, ezzel megújítva a strandgasztronómiát.