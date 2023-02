Kora reggel Fészerlakról érkezett a százhúsz kilós disznó a Desedára, majd a Hattyú utcában kezdődött meg az állat feldolgozása. – A hátsó sonkát szedjük épp szét, lesz belőle kolbásznak és hurkának való, a hagyományos fűszerekre esküszünk, mást nem teszünk bele – mondta el Reichert Tibor. – Én bárdudvarnoki voltam, egy évben legalább kétszer vágtunk disznót, ma már egyre kevesebb helyen foglalkoznak ezzel, inkább megveszik a húst a boltban – mondta el Tóth József, miközben segített a feldolgozásban.

A barátságtalan februári idő ellenére a hangulatra nem lehetett panasz.

Fotós: Lang Róbert

Az esős idő miatt sátrakat állítottak fel és a hurka, kolbász töltésére a garázs biztosított helyet. – Mindig szívesen jövünk ezek a rendezvényekre, nagyon jó a hangulat, ebédkor vagyunk a legtöbben – mondta mosolyogva Kis Istvánné. Velk Jánosné két tálca süteménnyel érkezett, a gesztenyés szívecskéket és az almás-meggyes-cseresznyét finomságot hamar elkapkodták. Nagyon szeret kertészkedni, a gyümölcsök mellett sok zöldséget termel vegyszermentesen. Készített kajszi-és meggylikőrt is, amelyből kóstolót is hozott. Rozika néni nem egy disznóvágáson vett részt eddigi életében. – Nagyon szerettem a bélpucolást, a hokedlin kikotortam, kimostam, felfújtam és kész is volt – mesélte a szépkorú asszony.

Nem vetik meg a munkát.

Fotós: Lang R.

Dávid János, a Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület elnöke elmondta: fontosnak tartják, hogy szervezzenek közösségi programokat az itt élőknek. – Összeszokottan működik a társaság, ebédre orjacsontból húslevest készítettünk, de sül már a kemencében a pecsenye és rotyog a pörkölt is – mutatta Dávid János. Hozzátette: legközelebb májusfa kitáncoláskor sütnek hurkát, kolbászt és utóbbiból füstölni is fog, lehet, hogy lesz kocsonya is, mint tavaly. Örömmel mondta el, hogy a közösségi programok mellett idén infrastrukturális beruházással is elkészülnek. Hamarosan 8,2 kilométer hosszan 336 telekhez kötik be az ivóvizet.