A zöld szemlélet ma már egyre fontosabb az ingatlanpiacon, térnyerését a józan számítások, a piaci kényszerek, az emelkedő rezsiköltségek is támogatják. A folyamatokról átfogó képet nyújtó legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérkép1 egyértelműen kimutatta, hogy már most is növekszik a kereslet az energiahatékony ingatlanokra, a jövőben a tendencia erősödése várható. A Lechner Tudásközpontnál hozzáférhető, az épületek energetikai tanúsítványait gyűjtő nyilvános – az újépítésű, valamint az értékesítésre szánt használt lakások energetikai tulajdonságairól, fogyasztásáról tájékoztató – adatbázisból kiderül, hogy 2016 óta (2023. április 14-gyel záródóan) a lakóépületekre kiadott 1,053 millió energetikai tanúsítvány 29,6 százaléka HH, azaz gyenge vagy annál is rosszabb besorolású. Ami azt jelenti, hogy ezek energetikai hatékonysága legalább háromszor gyengébb, mint a ma korszerűnek tartott, úgynevezett „közel nulla energiaigényű” („BB” vagy magasabb energetikai osztályú) otthonoké. Az utóbbi követelményt pedig csupán a vizsgált ingatlanok 4,6 százaléka teljesíti.

Erősödő elvárás a fenntarthatóság biztosítása

Azt, hogy a keresletre már most hatással van a zöld szemlélet, jól mutatja, hogy ebben az adatbázisban a tavalyi év utolsó harmadában jelentősen megváltozott az energetikai tanúsítványok és ezzel együtt az értékesített lakások körének összetétele. Míg 2022 első kilenc hónapjában 10,8 százalék volt a legalább BB minősítésű kiadott tanúsítványok aránya, az utolsó negyedévben – amikor már érvényesült a rezsiköltségek emelkedésnek hatása – ez 18,8 százalékra ment fel.

Az energiahatékonyság és rezsiköltségek szerepének felértékelődését támasztja alá az is, hogy az OTP Bank és az otpotthon.hu közös kutatásában2 a válaszadók kétharmada fontosnak tartotta, hogy energiahatékony legyen egy ingatlan (ebből egyharmad szerint ez nagyon fontos szempont). Mindössze tízből egy válaszadó mondta, hogy nem figyel oda különösebben erre a kérdésre ingatlankeresésnél.

Az OTP Csoport kiemelt célja, hogy vezető szerepet töltsön be az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra való átállás finanszírozásában és a fenntartható jövő építésében. A július 3-tól elérhető Zöld Lakáshitel terméket a piaci változásokra és az ügyfelek igényeire reagálva alakították ki a bank szakemberei, futamideje minimum 11, maximum 30 év, a legmagasabb összege pedig 130 millió forint. A hitel folyósításához megszabott energetikai követelmények teljesítésére az ügyfelek 24 hónapot kapnak, szükség esetén pedig halasztást is kérhetnek. A Zöld Lakáshitel kombinálható az OTP Bank úgynevezett Évnyerő és az egyszeri kamatcsökkentés szolgáltatásával is.

„Zöld Lakáshitel konstrukciónknál, az ügyfeleinkben bízva már a megvásárolni, felépíteni vagy korszerűsíteni kívánt ingatlanokkal kapcsolatos energetikai elvárások teljesülése előtt biztosítjuk számukra a zöld kamatkedvezményt, ezzel együtt az alacsonyabb törlesztőrészleteket. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy már a hitelcél megvalósulása előtt előfinanszírozzuk a fenntarthatóságot szolgáló

ingatlanbefektetésüket” – mondta Kasziba Erika az OTP Bank lakáshitelek üzletfejlesztésért felelős szakmai vezetője.

Az OTP Bank Zöld Lakáshitelhez kapcsolódó feltételek, energetikai elvárások a következők:

Új ingatlan vásárlása vagy építése esetén: a lakóingatlan összesített energiaigénye legfeljebb 80 kWh/m²/év, továbbá „BB” (azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek megfelelő) vagy annál jobb energetikai besorolással rendelkezik.

Meglévő ingatlan korszerűsítés esetén: „BB” energetikai besorolás és 80 kWh/m2/év primer energiaigény vagy legalább 30 százalékos javulás a primer energiaigényben. „Ügyfeleinket arra bíztatjuk, hogy első lépésként energetikai szekértő segítségével mérjék fel ingatlanuk jelenlegi állapotát és kérjenek javaslatot a legalább 30 százalékos javulást biztosító munkálatokra” – tette hozzá Kasziba Erika.