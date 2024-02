Nemcsak a helyiek, hanem a bélaváriak és a heresznyeiek csapjából is tisztább víz folyik körülbelül egy hónap múlva. Kozma László, Vízvár polgármestere elmondta, azért kellett felújítani a vízművet és új kutat fúrni, mert korábban az ivóvíz vas- és mangántartalma nagyon magas volt.

Az eredeti tervek szerint 680 millió forintból építették volna fel a vízművet, de az áremelkedések miatt újabb támogatásra volt szüksége az önkormányzatnak. A beruházás értéke így majdnem eléri az egymilliárd forintot. Kozma László kiemelte, még tartanak a laborvizsgálatok, és amíg nem lesznek meg a megfelelő eredmények, addig az ivóvizet nem engedik be a rendszerbe. A beruházás szomszédságában található egy kisebb napelempark, mely a vízmű áramellátásról gondoskodik majd.

A vízvári orvosi rendelő felújítására is nyert támogatást az önkormányzat. A 64 és fél millió forintból kívül és belül is megújul az épület. Kicserélik a nyílászárókat és a tetőt, hőszigetelik az épületet, valamint a gépészetet is kicserélik. A kivitelezés jó ütemben halad, április végére teljesen végeznek a munkával. – Bár a praxis az helyettesítéssel van ellátva, de ha van egy felújított orvosi rendelő és hozzá tartozó lakás, akkor talán nagyobb eséllyel kapunk háziorvost a jövőben – hangsúlyozta Kozma László. – A vízváriak mellett a bélaváriak, a heresznyeiek és a bolhóiak is hozzánk tartoznak. A vegyes praxis jelenleg 1600 betegkártya-számmal rendelkezik. A háziorvosunk nagyon aktív és folyamatosan azon dolgozik, hogy fejlett eszközökkel lehessen megvizsgálni az embereket. Nemrég több millió forint értékben szerzett be prosztata- és kislaborvizsgálathoz szükséges eszközöket.

Az utóbbinak köszönhetően a vérből negyedóra alatt sok mindent ki lehet mutatni. Ezzel tehermentesíteni tudjuk majd a járóbeteg-szakellátásokat. Terveink között szerepel az is, hogy hamarosan elindítjuk az 50 év feletti férfiak prosztataszűrését – tette hozzá Kozma László.

Aranybetűs év A vízvári művelődési házban is zajlik egy 100 millió forintos beruházás. Az 1973-ban készült épületre nagyon ráfért már a korszerűsítés. Ez az egyetlen olyan helyiség, ahol a falu rendezvényeit meg tudják tartani. – A kevés lélekszám ellenére is nagyon aktív a közösségi életünk – emelte ki a polgármester. – Tavaly kezdődött el a kivitelezés. Azt gondolom, hogy ha minden beruházásunk a végére ér, akkor a 2024-es év aranybetűkkel kerül be a település életébe – tette hozzá.