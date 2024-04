A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek átutalással rendezhetik a befizetést.

A gépjárműadó befizetésének legfontosabb tudnivalói:

határidő: 2024. április 15. éjfél,

utalás: a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára (10032000-01079160),

utalási közleménybe adószámot vagy adóazonosító jelet kell írni.

Részletfizetés – maximum öt részletben – 2024. június 30-ig kérhető. A gépjárműadóra automatikusan járó öthavi pótlékmentes részletfizetést magánszemélyek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A likviditással küzdő gazdálkodó szervezetek – a törvényi feltételek fennállása esetén – részletfizetést, fizetéshalasztást kérhetnek.

A gépjárműadó befizetése a NAV-Mobil Gépjárműadó-menüpontjában vagy a NAV ügyintéző felületén, az Ügyfélportálon (ÜPO) is pillanatok alatt teljesíthető. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni.