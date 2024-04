A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskolájában 31 hordozható számítógépet adtak át kedden délután. Orcifalvi Borbála a Kréta-rendszeren keresztül igényelte a laptopot gyermekének. – A mai modern világban ez az eszköz elengedhetetlen a tanuláshoz, a férjem és én is a munkához laptopot használunk, így jól jön egy a gyerekeknek – tette hozzá az édesanya.

Fotó: Lang Róbert

– 2022-ben indult a program 200 milliárdos hazai forrásból összesen 529 ezer notebookot adunk át diákoknak, pedagógusoknak, intézményeknek, ezúttal 193 ezer eszközt adunk át állami, egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magán iskolákban tanuló 5., 6. és 9-es diákoknak – mondta el köszöntőjében Balatoni Katalin köznevelési helyettes államtitkár. – Az a célunk, hogy a digitális oktatáshoz egyenlő hozzáférést biztosítsunk mindenkinek bárhol is él az országban – hangsúlyozta Balatoni Katalin. Felidézte azt is, hogy az elmúlt években kétszáz okos tankönyvet fejlesztettek, 200 ezer digitális tartalom érhető el diákok és pedagógusok számára, valamint 180 digitális tantermet építettek ki és harmadik osztálytól a digitális kultúra tantárgyat is bevezették. A notebookon egyébként az összes tankönyv digitálisan elérhető.

Fotó: Lang Róbert

Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere elmondta: köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak. – A modern eszközökkel kinyílhat a világ a gyerekek számára, olyan kompetenciákat szerezhetnek, melyekkel a későbbiekben sikeresek lehetnek a magánéletben, a munkaerőpiacon vagy a trendinek számító tartalomgyártás területén – tette hozzá.

Több mint kétezer laptop érkezett a Kaposvári Tankerület intézményeihez

Sinka Szilvia, a Kaposvári Tankerületi Központ igazgatója kiemelte: harminchét intézményben összesen kétezer-kilencven notebook érkezik a napokban a diákokhoz, amelyeket a szülők vesznek át. Hozzátette: szeretnék modern notebookokkal segíteni a gyerekek tanulását, digitális tudásának bővítését. Kedden a toponári iskolába 31, a kaposvári Munkácsy gimnáziumban 198 eszközt adtak át.