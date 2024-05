– Kaposvár arra törekszik, hogy az ország tíz legfejlettebb városa közé kerüljön és ennek érdekében indítottuk el újraiparosítási programunkat, amely két zászlós hajója a gépipar és az élelmiszeripar – kezdte pénteki sajtótájékoztatóját Szita Károly. A polgármester kiemelte: olyan technológiák gyártását szeretnék Kaposvárra hozni, amelyek magas hozzáadott értéket termelnek és felfelé húzzák a munkabéreket.

– Egy tudományos ipari parkot hoznánk létre ezen a hat hektáron, ahol öt kutató-fejlesztő csarnok működne, mindegyiknek van gazdája, az első egy német-magyar vegyesvállalatnak, a DND-nek a bázisa lesz, amely a hadiiparral fog foglalkozni – ismertette Szita Károly. A polgármester azt is elmondta: december 31-éig kell a tervekkel elkészülni és ezt követően írják ki a kivitelezési szerződést.

Fotó: Lang Róbert

– Hazánk bebizonyította, hogy képes csúcstechnológiás termékeket előállítani az autó, a zöld, valamint többi iparágban is, Magyarország visszakerült Európa ipari térképére – mondta el Kaposváron Varga Mihály pénzügyminiszter. Kiemelte azt is, hogy az elmúlt tíz évben egymillióval több embernek lett munkája és a termelés mellett a kutatás-fejlesztés is erősödött hazánkban. A tárcavezető megjegyezte: a kormány támogatja az egyetemek kutatás-fejlesztési törekvéseit autonómiával és anyagi forrással. Az Óbudai Egyetemről azt mondta, hogy bent van a világ 1200 legjobb egyeteme között és minden harmadik mérnök innen kerül ki.

– Három tudományos innovációs parkot hoznak létre egyet Zsámbékon, egyet Székesfehérváron és egyet Kaposváron, három területet jelöltek ki: a zöld- az építő- és védelmi ipart – mondta el Varga Mihály.

Szeretnének fejlődni

– Szintet lépett a magyar felsőoktatás, amely versenyképes, autonóm és az Óbudai Egyetem mellett tizenegy egyetemünk van a világ legjobb öt százalékában – mondta el Hankó Balázs. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár azt is megjegyezte, nem titkolt céljuk, hogy 2030 Magyarország Európa tíz leginnovatívabb országa közé tartozzon, és egyetemeink között legyen, amelyik Európa vagy a világ Top 100-ában szerepel.

– Kialakítottuk az ipari szereplőkkel azt a kapcsolati hálót, amely alapján biztosak vagyunk abban, hogy olyan pályázatot tudunk beadni, amely segítségével a létrehozott park a tudományt erősíti és próbálja az innovációs potenciált növelni – mondta el Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora. Hozzátette: tizenöt milliárdos fejlesztést terveznek Kaposvárra, illeszkedve a város és a kormány Neumann János programjához.