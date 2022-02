Délelőtt kelet felé vonul a csapadékmező, nyugat felől gyorsan csökken a felhőzet. Még sokfelé, de egyre inkább a keleti országrészben lehet kisebb eső, illetve az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain vegyes halmazállapotú csapadék.

A déli órákra, a Tiszától nyugatra már napsütés várható, és a Tiszántúl felett is csökken a felhőzet. Legtovább északkeleten marad erősen felhős az ég, ott még a délután első felében is lehet számítani elgyengülő esőre, havas esőre, de késő délutánra ott is kisüt a nap.

Éjjel már csillagfényes, felhőtlen égbolt valószínű. Legyengül a szél. Hajnalban fagypont köré, többfelé az alá hűl a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 9,

szerda reggel 3,

szerda délután 10,

csütörtök reggel 0 fok körül alakul.

Okkludálódó front vonul át felettünk, emiatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. (Forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön döntően szélcsendesebb, nyugodtabb időjárás ígérkezik. Délelőtt zavartalanabb napsütés várható, majd délután, este, nyugat felől terjeszkedő mérsékelt vastagságú felhőzet sodródhat fölénk. Kissé megélénkülhet a D-i szél. Csapadéktól nem kell tartani.

- Pénteken eleinte ismét naposabb idő ígérkezik, gyenge, mérsékelt légmozgással. Napközben, északnyugat felől hidegfront érkezése várható szélerősödéssel, felhősödéssel. Este, éjjel elvétve, kevés helyet érintően előfordulhat kisebb eső, az északi hegyekben esetleg havas eső, rövid hóesés is.

- Szombaton zömében felhős, borongós idő ígérkezik, az északi megyék felett szakadozhat fel a felhőtakaró. Jelentős csapadék nem valószínű, itt-ott lehet zápor. Nyugaton és keleten erős, a középső országrészben élénk, erős É-i szél fúj.

- Vasárnap viharossá erősödhet az ÉK-i szél. Előreláthatólag marad a zömében felhős időjárás, északon lehet eleinte bujkáló napsütés. Eleinte délkeleten, majd délután, este az ország nagyobb, délkeleti 2/3-án előfordulhat szórványosan kisebb eső, havas eső.

(Forrás: eumet.hu)