Az Astromet például azt írja: „A három nappal ezelőtt kiadott előrejelzésű térkép most is megfelelő lesz. Csak egy plusz információval a nagyméretű jég veszélyzónával egészült ki. Tüzetesebben megvizsgálva a kozmikus összetevőket és a last meteomodell futásokat a következő kiegészítő információkat foglaltuk össze szakértőinkkel. A zivatarok az Alpokból érkeznek, de nagy rendszerré hazánkban fognak összeállni. Hazánk az első igazi állomás! Utána jön a Vajdaság, Bánság, Szerbia-kelet, Románia-dél, majd végül a rendszer Bulgáriában csütörtök délután adhatja meg magát.”

Forrás: Astromet



Azt is írják: a rendszerben szupercellák kialakulására lehet számítani nagyméretű jég, viharos szél és felhőszakadás is lehet, mégpedig 30-50 milliméternyi csapadékkal.

A szakértők szerint a kiemelt veszélyzónába tartozik a Balaton nyugati medencéje. A térképen jelölték a nagyméretű jég előfordulási valószínűségét. Ez akár újra elérheti a 4-5 centimétert is. Borzasztó lehet!

A rendszer 22-23 óra körül alakulhat ki és hajnali 4-5 óra körül hagyja el hazánkat.

Egy jótanács:

Az autókat és amit csak lehet helyezzünk biztonságba este 20 óráig.



(forrás: astromet)

(forrás: windy.com)