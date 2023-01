Zömmel eső, de a Dunántúl nyugati felén helyenként havas eső, havazás is várható. Később ez a csapadék átterjed a középső, illetve északi országrészre. Ott eső, az északi határszélen havas eső, hó hullhat.

Délután már keleten kell számítani kisebb esőre, fent északkeleten havas esőre, hóra, de a hó csak kis körzeteket érinthet. Közben a nap folyamán nyugat felől megszűnik a csapadék.

Nyugaton délután fel is szakadozik a felhőzet, és átmeneti időszakokra előbukkanhat a nap.

Éjszaka délnyugat felől újabb csapadékzóna éri el hazánkat. Átmeneti esőre kell számítani, csak fent az északi határszélen lehet havas eső, hó.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 3,

hétfő délután 6,

kedd reggel 4 fok körül alakul.

Gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden átmeneti időre szünetelhet a csapadék, sőt a változó felhőzet mellett, napos időszakok is lehetnek. Délutántól azonban dél felől ismét beborul az ég, és először délen, majd északon is kiadós esőre készülhetünk.

- Szerdán valószínű a legenyhébb idő, délkeleten 12 fok körüli csúcsérték is lehet. Az enyhülés mellett újabb csapadékzóna érkezik esővel, de az enyhe idő következtében néhol akár az ég is megdörrenhet.

- Csütörtöktől már hidegebb levegő szivárog be térségünkbe. Marad a változékony, csapadékos időjárás, de az esőt nyugat felől egyre inkább kiszorítja a hó, tehát egyre inkább havazások váltják fel a korábbi esőzéseket. Keleten maradhat inkább tartósabban még az eső. A Dunántúlon fagypont köré süllyed a nappali hőmérséklet, míg keleten ennél pár fokkal magasabban alakul. Az előrejelzés bizonytalansága ebben az időszakban már jelentősen növekszik. forrás: eumet.hu