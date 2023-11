A Tiszántúlon délelőtt még többnyire erősen felhős idő várható. A keleti határszélen szemerkélő eső is előfordul. Átmeneti időszakokra a szitálás átválthat havas esőbe!

Délután keleten is csökken, vékonyodik a felhőzet, de az északkeleti határvidék felett napnyugtáig felhős idő látszik valószínűbbnek.

Emellett az ország túlnyomó részén erős, időnként viharos lökésekkel is kísért ÉÉNY-i szél fúj. Csupán a Magas-Tátra által okozott szélárnyékos területeken, a Duna-Tisza közének északkeleti harmadán várható mérsékelt légmozgás.

Este mérséklődik, éjszakára legyengül a légmozgás. Hajnalig csillagfényes, szélcsendes, de hideg idő várható. Fagypont köré hűl a levegő, elszórtan, többfelé előfordul pár fokos fagy.

Hajnaltól, északnyugat felől vastagodó felhőzet húzódik az ország fölé. Az északnyugati határvidéken gyenge eső is eleredhet, ami a hegyekben havas esőbe is válthat időnként.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 11,

szombat reggel 4,

szombat délután 8,

vasárnap reggel 3 fok körül alakul.

A hidegfronti hatás mellett a helyenként megélénkülő szél és helyi záporok miatt tapasztalható légnyomás ingadozás sokaknak okozhat kellemetlenséget. Az olyan általános tünetek mellett, mint a tartós, migrénes fejfájás, ingerlékenység, alvászavar, koncentrációs problémák várhatóan erősödni fognak a krónikus betegségek tünetei is. Az arra érzékenyeknél vérnyomás ingadozás, szédülés jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnapra előreláthatólag legyengül és D-ies irányúra fordul a szél. Már a reggeli órákban országszerte megnövekszik a felhőzet, melyből elsősorban az északi országrészt érintően időszakos szemerkélés, szitálás is előfordul. Többségében eső formájában, de az északi hegyekben havas eső, hószállingózás is lehet a nap folyamán.

- Hétfőn, kedden - már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de – általában felhős időjárás következhet változó vastagságú, olykor vékonyodó felhőzettel, illetve időszakosan, elszórtan kialakuló szemerkélő vagy gyenge esővel, változó irányú, mérsékelt vagy gyenge légmozgással.

- Szerdára egy hidegfront érkezése körvonalazódik felerősödő É-i széllel. A hideg beáramlásával ismét előfordulhat itt-ott átmeneti vegyes halmazállapotú szitálás, szemerkélés, majd észak felől csökkenni látszik a felhőzet.

- Csütörtökre egyelőre front mögötti szeles, hideg, de nagyobbrészt napos idő kialakulása a legvalószínűbb. forrás: eumet.hu