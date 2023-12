Somogy vármegye térségében szenteste napján, vasárnap az északnyugati irányú, középső sávban továbbra is élénk, gyakran erős ÉNY-i szél fúj, másutt mérsékeltebb légmozgás lesz a jellemző.

Reggel, az ország északkeleti felén még sokfelé lehet gyengülő eső, havas eső, de fokozatosan elgyengül, egyre tartósabb szünetek várhatóak ott is a csapadékban. Napközben marad a felhős égbolt, de már csak időszakosan, szórványosan előforduló, gyengébb esőkkel, szemerkélésekkel. Az északkeleti határszélen vegyes halmazállapotú szemerkéléssel.

Az ország zömén az évszakhoz mérten szokatlanul enyhe nap várható, a maximum hőmérséklet elérheti a +10 fokot, míg az északkeleti határmegyékben még tartja magát a hidegebb levegő.

Este, éjjel is erősen felhős, borongós idő lesz. Ismét egyre nagyobb területen élénkül, erősödik meg a szél, ezúttal NYDNY-i irányból. Eső elsősorban az északi határmegyékben valószínű, ott is időszakos, szórványos jelleggel.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 6,

vasárnap délután 10,

hétfő reggel 7 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Karácsony első napján is folytatódik a szeles, az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb idő. A délnyugati irányú szél elsősorban a Tiszántúl térségében lehet erős, másutt inkább csak élénk lökések kísérik. A vastag, zárt felhőzet, a nap folyamán, nyugat, délnyugat felől vékonyodhat, felszakadozhat. A délnyugati, déli országrészben pár órás napsütésben is lehet bízni. Északon, északkeleten ezzel szemben még marad a zártabb felhőzet, illetve ott kisebb eső is előfordulhat.