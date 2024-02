Somogy vármegye térségében kedden erősebben felhős égbolt lesz a jellemző. A felhőzetből lehet kisebb szemerkélés is. A felhőzet és a szórványos, gyenge eső ellenére csak kis mértékben csökken a hőmérséklet, az is inkább csak a Dunántúl térségében. A légmozgás gyenge, mérsékelt, délkeleti irányú lesz országszerte. Éjszaka is hasonló marad az égkép, nyugaton vastagabb, határozottabb, kelet felé vékonyabb, változó vastagságú felhőzettel. Említést érdemlő eső nyugaton sem látszik.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 7,

kedd délután 14,

szerda reggel 8 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál meleg fronthatások tapasztalhatók.

A legvalószínűbb folytatás:

- Szerdán is folytatódik a tavasziasan enyhe időjárás. Továbbra is változó vastagságú, el-elvékonyodó, majd vastagodó felhőzet melletti időszakos, szűrt napsütés marad a jellemző. Eső nem valószínű. A hőmérséklet jóval az évszakos átlag fölöttinek ígérkezik (8-10 fokkal), a déli országrészben helyenként akár a 20 fokot is elérheti, kevéssel meg is haladhatja. Általában gyenge, változó irányú lesz a légmozgás.

- A hét további napjain, egészen szombatig hasonló, tavaszias időjárás várható. Túlnyomórészt felhős idő a legvalószínűbb, de napos, szűrt napsütéses időszakok is lehetnek. Általában nem hullik csapadék, legfeljebb elvétve fordulhat elő kisebb eső, zápor. Mérsékelt, néhol élénkebb D-ies szél fúj.

- Vasárnapra egyelőre még nagy előrejelzési bizonytalansággal, de országszerte felhősebb nap körvonalazódik, illetve nő a valószínűsége a szórványos, futó záporok kialakulásának. A hőmérséklet előreláthatólag nem változik számottevően. Éjszakára hidegfront érkezése körvonalazódik

- Hétfőn hidegfront hozhat erős ÉNY-i szelet és esőket.

forrás: met.hu