A nap első felében élénk lesz a szél, majd délután mérséklődik. Zömmel napos idő várható, de elszórtan előfordulhatnak átmeneti záporok. Éjszaka említést érdemlő csapadék már sehol nem hullik, csillagfényes, nyugodt időre számíthatunk.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 5,

kedd délután 15,

szerda reggel 4 fok körül alakul.

Hideg jellegű fronthatás várható. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán többfelé élénk É-ias szél mellett változóan felhős-napos időre, és elszórtan kisebb záporokra lehet számítani. A korábbinál kissé hűvösebbre fordul az idő.

- Csütörtökön gyenge, mérsékelt É-ias légmozgás, változóan, illetve erősen felhős ég, kevés napsütés, és szórványos, kisebb záporok jellemezhetik majd az időjárást. Tovább csökken a hőmérséklet, nagyjából ez felel majd meg az ilyenkor szokásosnak.

- Pénteken is a felhőké lehet a főszerep, és ezen a napon is előfordulhatnak itt-ott gyenge záporok. A szél a Dunántúlon D-ire fordul, és élénkülni kezd. Kissé melegedhet a levegő.

- Szombaton az ország döntő részén élénk DK-i szél fújhat, melyet északnyugaton erős lökések is kísérhetnek. Változóan felhős, számottevő csapadéktól mentes idő a legvalószínűbb. Több fokkal emelkedhet a hőmérséklet. (forrás: eumet.hu)