Változóan, helyenként erősen felhős lesz az ég, de csapadék nem várható. Jelentősen enyhül az idő.

Délután északnyugat felől hidegfront érkezik. A front mentén megerősödik az ÉNY-ira forduló szél, megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé esőre, záporesőre, északnyugaton akár egy-egy zivatarra is lehet számítani. A Tiszántúlon estig csapadék nem valószínű.

Éjszaka kelet felé helyeződik át a csapadékzóna. Mögötte nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 6,

szombat délután 17,

vasárnap reggel 5 fok körül alakul.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A reggeli hideg idő és a helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap egy NY-K irányban áthaladó hidegfront okoz hűvösebb időt, főként északon, északnyugaton erős szelet, változó felhőzetet, szórványosan záporokkal. Északnyugaton zivatar sincs kizárva. Éjjel ismét fagypont közelébe hűlhet foltokban a levegő.

- Hétfőn is még hidegfronti hatás melletti, az ország középső sávjában erős ÉNY-i szélre, országszerte változó felhőzetre, időszakos napsütésre és szórványosan kialakuló záporokra van kilátás. Éjjel a szélvédett völgyekben, derült égbolt esetén magas a fagyveszély.

- Keddre melegfront érkezése körvonalazódik DK-ire forduló, ismét felerősödő széllel, kezdeti szűrt napsütéssel, majd felhősödéssel, estétől pedig kisebb esőkkel is.

- Szerdán előreláthatólag marad az élénk, erős, néhol viharossá fokozódó DK-i szél. Délnyugat felől északkelet felé haladva egy csapadéktömb vonulhat át felettünk, sok felhővel.

- Csütörtökre is élénk, erős D-i szél, kifejezetten enyhe, változóan felhős idő ígérkezik, de egy észak felől érkezni látszó hidegfront, estétől esőt, záporokat okozhat. forrás. eumet.hu