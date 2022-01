A napokban vadászok bukkantak emberi maradványokra, miközben az erdőt járták. Előbb egy csizmára figyeltek fel, majd döbbenten látták, hogy csontok is tartoznak a lábbelihez. Ezután értesítették a rendőrséget, és a hatóság azonnal megkezdte a vizsgálatot. Érdeklődtünk a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálat munkatársainál, tőlük azt a választ kaptunk, hogy közigazgatási eljárásban igyekeznek felderíteni a történteket, vagyis idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel a haláleset kapcsán. Úgy tudjuk, hogy azóta sikerült azonosítani is a holttestet, mert a ruhamaradványok alapján többen ráismertek egy környékbeli férfire, aki két évvel ezelőtt karácsonykor tűnt el, és azóta nem találták. Neki már máskor is volt öngyilkossági kísérlete, ennek alapján valószínűsíthető, hogy önkezével vetett véget életének.

A borítókép illusztráció!