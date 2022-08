Hivatásos és önkormányzati tűzoltók is kisebb-nagyobb szabadtéri tüzek oltását végezték a megyében, sőt a szomszédos Tolna és Baranya megyei egységeknek nyújtottak segítséget nagy kiterjedésű, lángba borult területek oltásánál. Fél hektáron égett a tarló Nagyatád külterületén. A tűz egy erdősávot veszélyeztetett. A területet egy helyi gazda körbetárcsázta, megakadályozva a lángok továbbterjedését. A nagyatádi hivatásos tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal fojtották el a tüzet. Büssüben megközelítőleg egy hektáron égett a száraz aljnövényzet. A tüzet a kaposvári hivatásos tűzoltók fékezték meg. Nagykorpád külterületén kis területen égett az aljnövényzet, a tűz azonban melléképületek felé terjedt. A nagyatádi hivatásos tűzoltóknak sikerült rövid idő alatt megfékezni a lángokat, mielőtt azok elérték volna a lakott területet. Öreglak külterületén egy összehordott hulladékkupac égett. A füstöt már messziről látni lehetett és egy falubeli értesítette is a tűzoltókat. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók pár perc alatt elfojtották a tüzet. A tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van az egész országban. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A kirándulók ne szemeteljenek, mert az üveg- és fémhulladék amellett, hogy szennyezi a környezetet, a nap sugarait összegyűjtve tüzet is okozhat.

Fotós: Nagyatád HTP