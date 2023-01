Az ügyészség most emelt vádat a gyanúsítottak ellen. A vádiratban foglaltak szerint a három férfi szervezetten vett részt a kereskedésben, mivel 2021. év végétől, áprilisi elfogásukig egy kaposvári belvárosi albérletben adagolták, csomagolták és árulták a kábítószert vevőiknek.

Az ügy első rendű vádlottját összehangolt rendőrségi akció keretében pár hónap kereskedés után fogták el, akinél az intézkedés során egy vödör nagy mennyiségű marihuána volt, továbbá a bérelt lakásból is számos értékesítésre kész anyagot foglaltak le a rendőrök. A férfi nemcsak unokatestvérét és élettársát vonta be az illegális üzletbe, hanem 12 éves gyermekét is, mivel több alkalommal a kiskorú adta át a kábítószert az egyik vevőnek.

Az időközben más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetését töltő terhelt a kábítószer értékesítéséből több mint másfél millió forint bevételre tett szert.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában mindegyik kereskedővel szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

Az elfogásról a rendőrség készített videót.