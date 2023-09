Akik hétfőn Zamárdiban jártak, és a Balaton partján sétáltak, biztos azt hitték, nagy baj lehet, hiszen több rendőrségi helikopter is körözött az égen, és jó néhány rendőrhajó is ott cirkált a közelében. Ráadásul a magasból kötélen még mentőegység is leereszkedett egy vízben tartózkodó emberhez, akit aztán a helikopter a magasba emelve mentett ki a Balatonból.

Mindez szerencsére nem éles bevetés volt, csak a Készenléti Rendőrség légirendészeti egysége, valamint a KR Bevetést Támogató Osztály hajtott végre gyakorlatot a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vízirendőreinek, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) központi mentőszervezete, a HUNOR tagjainak részvételével.

A magyar rendőrségi repülés immár több mint 70 éves múltra tekint vissza. Az idők folyamán feladatrendszere és a bevethető helikopterek típusa is egyre bővült. A KR Légirendészeti Szolgálata mára Európa egyik legnagyobb MCDonell Douglas helikopterflottáját üzemeltető egysége lett a 4 MD500E és a 11 MD902 típusú gépeivel.

A mai rendőrségi pilóták feladatrendszere igen összetett. Azon túl, hogy 24 órás országos készültséget látnak el, részt vesznek a déli határszakasz védelmében és légirendészeti ellenőrzéseket hajtanak végre. A különböző rendészeti és bűnügyi akciókban légi támogatást nyújtanak, ugyanúgy, ahogy a tömegrendezvények, vagy a kiemelt vezetők szállításának biztosításában is. Ezen túl rendszeresen igénybe veszik őket az eltűnt személyek felkutatásában, de akár bevethetők katasztrófahelyzetben mentési feladatokba is.

A KR pilótaállománya jelenleg 22 főből áll. Közülük heten gépparancsnokok, öten oktató-berepülőpilóták, míg tízen másodpilóták. Hogy a különböző nem mindennapi helyzetekre mindig fel legyenek készülve, évente több alkalommal különböző gyakorlatokat kell végrehajtaniuk. A héten ilyen gyakorlati továbbképzés zajlik a Siófok-Kiliti Repülőtéren, ami a nyári időszakban a rendőrségi flotta bázisa. A tréning elméleti és gyakorlati feladatokat is magában foglal, melyek célja nem más, mint a krízishelyzetek kezelésének begyakorlása.

Ezek között van légtérrepülés, navigációs készség ellenőrzése, de vészhelyzeti eljárás gyakorlása is. Utóbbi az, amikor a helikopter valamely rendszere meghibásodik, és így kell végrehajtani a teendőket. A fentieken túl műszer-légtérrepülést is végeznek a pilótáknak úgy, hogy egy szemüveget viselnek, amivel csak a műszerfalat látják, a környezetet nem. Ezzel szimulálják a felhőben repülést.

A gyakorlatnak része még jártasságfenntartó repülés is, amiben kötelék-, illetve külső súllyal végrehajtott repülés, valamint nagykiterjedésű vízfelület feletti és éjjellátóval történő éjszakai repülés is van.

A tréninghét első napján zajlott le a pilóták Balaton feletti repülése, amit vízből mentési gyakorlattal kötöttek össze. Az akcióban összesen harmincan vettek részt: nyolc pilóta, tizenöt speciális bevetési rendőr, három speciális mentő az OKF részéről, valamint négy vízirendőr. A résztvevők a feladatot szintidőn belül hajtották végre, így sikerként könyvelték el az első napot. A gyakorlat egészen péntekig tart, így a Balaton környékén tartózkodók még további égi látványosságra számíthatnak.