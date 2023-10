Korábban úgy szólt a törvény, hogy a sofőr akkor volt felelős a vadgázolásért, ha nem az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedett, a vadásztársaság pedig abban az esetben, ha nem tett ki vadveszélyre figyelmeztető táblát.

Július elsejétől azonban a tábla hiánya már nem számít, akkor is az autóst terheli a felelősség. Egy vadásztársaság ezentúl csak akkor kötelezhető kártérítésre, ha az autós minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a baleset előtt a vadat űzték, lőtték vagy hajtották. Ha ez nem sikerül, akkor a jármű tulajdonosa nem számíthat kártérítésre a vadásztársaságtól, sőt a vadásztársaság léphet fel ellene kártérítési igénnyel – hívta fel a figyelmet erre a vadászati szezon idején egy magyar autósflottát üzemeltető vállalat.

– Bírói gyakorlat még nincs ebben az új joghelyzetben – figyelmeztetett erre Tavaszi József, az ordacsehi székhelyű Csehi-Imrédi Vadásztársaság elnöke. – Ezért mi azt tartjuk, hogy minden útszakaszon, ahol eddig volt, megtartjuk a vadveszélyt jelző táblát, sőt arra is odafigyelünk, hogy pótoljuk, ha elveszne. Ugyanezt tanácsolnám a többi vadásztársaságnak is, nemcsak a kártérítési kötelezettség miatt, hanem azért is, mert ez a közlekedők érdeke.

– A vad azt csinálja, amit az ösztönei diktálnak, de a sofőrök gyakran még a vadveszélyt jelző táblát sem veszik figyelembe – állapította meg Koncz István közlekedési szakértő. – Ezt a helyzetet nagyon nehéz hatásosan szabályozni...

A vadbalesetekben keletkezett kár átlagos értéke elérheti akár a milliós nagyságrendet is. Az autósoknak ilyen megoldás lehet a casco, illetve több biztosítónál külön vadkárbiztosítást is lehet kötni.

Bárhol és bármikor felbukkanhatnak

A vadelütések különösen az éjszakai, hajnali órákra jellemzőek, általában ekkor mozognak a nagyvadak, mert ilyenkor érzik magukat biztonságban, és elindulnak a búvóhelyeikről táplálékot, vizet keresni. A vadállomány növekedése miatt Somogyban azonban a nap szinte minden szakában és bárhol számítani kell arra, hogy vadak bukkannak fel az utakon. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt javasolja, hogy célszerű a gépjárművekre vadriasztót szerelni. Legyenek tekintettel a látási viszonyok megváltozására az autósok, és mindenütt fokozott óvatossággal haladjanak, ne csak azokon az útszakaszokon, ahol vadveszélyt jelző tábla figyelmeztet.

Leggyakrabban őzekkel ütköznek

Az Országos Vadgazdálkodási Adattár statisztikái szerint 2017 óta évről évre több vad hullik el autóbalesetekben az utakon, az éves esetszám megközelíti a nyolcezret. A nagyvadak közül leggyakrabban őzzel ütköznek gépjárművek, de jelentős számban fordul elő szarvas- vagy vaddisznógázolás is, írta az MTI.

A Somogy Vármegyei Rend­őr-főkapitányságtól megtudtuk, hogy Somogyban 2019-ben 300, 2020-ban 280, 2021-ben 329, 2022-ben pedig összesen 276 balesetet jelentettek be, melynek valamilyen vad is a részese volt. Az idei év első 9 hónapjában eddig 201 ilyen eset jutott a tudomásukra.