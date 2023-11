Hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve elkövetett szexuális visszaélés és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat az ügyészség azzal a hatvanas éveiben járó, letartóztatásban lévő férfival szemben, aki arra használta fel egy kiskorú fiúval kialakított bizalmi kapcsolatát, hogy megrontsa őt. A férfi 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel. A vádlott ezután a kiskorú fiúval és a családjával egyaránt bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a sértettel, akik az várták az idősebb férfitól, hogy a tanulmányait illetően terelje jó irányba a fiút.

A vádlott azonban az így kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve, 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet, majd egy félreeső helyre hajtott, ahol szexuális cselekményt végzett vele. A férfinak ezenkívül amiatt is felelnie kell, hogy az egyik nagyatádi áruház önkiszolgáló kasszájánál négyszer is úgy húzott le értékesebb termékeket, hogy azokra olcsóbb árucikkek vonalkódját ragasztotta, amivel 10 ezer forintot meghaladó kárt okozott. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában azt indítványozta, hogy a letartóztatásban lévő férfit ítéljék végrehajtandó börtönbüntetésre, tiltsák el a közügyektől, valamint a tizennyolcadik életévüket be nem töltöttekkel kapcsolatos foglalkozásoktól.

Információink szerint a vádlott azonos azzal K.Gáborral, aki évtizedekkel ezelőtt Nagyatádon LMP-s politikusként tevékenykedett, majd egy körözés alapján Vas vármegyében fogták el a rendőrök tavaly februárban.