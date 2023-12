A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei a szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében nem csak civil autókkal, hanem drónnal is ellenőrizték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak. Egy előkészített, kijelölt leállítási helyen az összes arra közlekedő járművezetőt alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá. Amennyiben a jármű vezetője nem ittas, úgy azonnal tovább haladhatott, míg pozitív eredmény esetén az érintetteket félreállították, velük szemben eljárást indítottak. Az akcióban a járőrök 501 gépjárművezetőt ellenőriztek, és egyetlen sofőrnél merült fel az ittasság gyanúja. A rendőröknek emellett a biztonsági öv hiánya, vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használat, illetve elsőbbségi szabályok megsértéses miatt összesen 38 esetben intézkedtek. Az ellenőrzést két civil gépkocsi, hat járőrautó és egy drón segítette. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű forgalom-ellenőrzéseket, ezért kérik a közlekedésben résztvevőket, hogy mindig tartsák be a közúti szabályokat.