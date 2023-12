– Csónakból pergetett és egy 67 centis, nagyjából öt kilós süllőt akart elvinni a Desedáról egy férfi, akit tavainkról korábban már három évre eltiltottak a horgászattól, ám idén tavasszal újra jöhetett – mondta Kovács Gábor, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület titkára. – Lebukott, mivel az előírások szerint legfeljebb 65 cm hosszú halat foghatott volna. Emiatt 60 hónapos eltiltást kapott az egyesületünk vizeiről és a halászati felügyelőtől 20 ezer forint bírságot.

Csakhogy ezzel korántsem ért véget az ügy, ugyanez a férfi nagyjából két hónap múlva ismét fennakadt az ellenőrzésen. Engedély nélkül pontyozott, akkor már 65 ezer forint halászati büntetést róttak ki rá, és az egyesület 120 hónapra tiltotta el a horgászattól, ezenfelül a KSHE kizárta a tagság soraiból. Utóbbi intézkedés kapcsán a titkár azt mondta: 17 éve dolgozik az egyesületnél, de nem emlékszik arra, hogy valaki kapott volna ilyen büntetést.

Három horgászt azért vontak felelősségre, mert meghamisították a napi területi engedély érvényességét. Egyikük a 25 ezer forintos pénzbírságon felül a KSHE vizein egy évig nem hódolhat a szenvedélyének. Akadt olyan elkövető is, aki ellen azért indult eljárás, mivel egy 64 centiméteres ponttyal akart távozni a Desedáról, noha maximum 60 centis pontyot szákolhatott volna. A bírság 116 550 forint volt, ezenfelül az egyesület 36 hónapos eltiltással is sújtotta a szabályszegőt. A Töröcskei tavon is lebukott néhány horgász, az egyikük – az engedélyezett 60 centis maximum ellenére – egy 70 centis pontyot szeretett volna megtartani.

– Három botos horgászokat is találtak az ellenőrök, noha az engedély csak kettőre szólt – hangsúlyozta a titkár. – A pénzbírságon kívül 12 hónapos eltiltást kaptak. Mások ellen azért indult eljárás, mivel méret alatti halakat kívántak elvinni, illetve nem írtak semmit a horgásznaplóba.

Hallal telik a tó

A tógazdasági haltermeléssel foglalkozó Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. évente 300 tonna vegyes, 2-3 nyaras pontyot, míg az előnevelt korosztályból legalább 250 ezret helyez ki a Balatonba – közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. – Emellett 6000 kiló süllőt, 250 ezer előnevelt csukát továbbá harcsát, balint, kősüllőt és compót telepítenek.

Drón a Desedán

A hat hivatásos halőrön kívül négy társadalmi ellenőr is részt vesz a desedai vizsgálatban és 2023-tól még szorosabbra fűzték a szakmai kapcsolatukat a horgászegyesületek somogyi szövetségével. A Deseda ellenőrzését két nagy teljesítményű motorcsónak, távcsövek, hőkamerák és 2023-tól egy drón is segíti, mely akár 120 méter magasságig emelkedhet.

Borítóképünk illusztráció!