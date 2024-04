A tűz veszélyt jelentett a szomszédos lakóházakra is, a tűzoltók tizenegy órán át dolgoztak a helyszínen. A 30 méter hosszú és nyolc méter széles épületegyüttes teljes terjedelmében lángolt, amikor a kaposvári hivatásos tűzoltók a helyszínre értek.

Fotó: Kaposvár HTP

A helyszíni parancsnok további egységek riasztását kérte, mert az udvaron és az épületben is nagy mennyiségű faanyagot tároltak, valamint a lángok a szomszédos házakat is fenyegették. Az oltóvíz biztosításához a kaposvári mellett a szigetvári vízszállítóra is szükség volt. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, összesen hat vízsugárral sikerült a lángokat megfékezni. A tűz miatt az épület tetőszerkezete és a falai leomlottak. Az egységek az utómunkálatok alatt hőkamerával is átvizsgálták a területet, meggyőződve róla, hogy már nincsenek izzó gócok a romok alatt.