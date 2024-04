2023 augusztusában az utcán közlekedve találkozott a párral, és ittasan szidalmazni kezdte őket. Amikor a sértettek a társasházi otthonuk kapuján bementek, a férfi visszafordult feltartóztatni a nőt, aki azonban előbb ököllel, majd a nála lévő hátizsákkal megütötte. A vádlott hátizsákjában ekkor egy üveg bontatlan bor is volt, ami az ütések hatására eltörött, és karcolásos sérüléseket okozott a férfinak. A férje bántalmazását látva a feleség igyekezett segíteni neki, de vádlott őt is megtámadta, és az üvegdarabokkal teli hátizsákjával megütötte, illetve az arcán megkarmolta. A tombolást rendőrök értesítése után is folytatta: a sértettektől eltávolodva, továbbra is szitkozódva legalább egy parkoló autót megrúgott, míg egy másik gépjárműnek a motorháztetőjére felfeküdt. Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában az asszony ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.