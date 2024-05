A Kaposvári Járási Ügyészség nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntette és rongálás vétsége miatt nyújtott be vádiratot azzal a fiatal férfival szemben, aki két férfit is bántalmazott a meghirdetett programot követően.

A vád szerint a terhelt 2023 decemberében egy zenés buliban vett részt lány ismerőseivel Kaposváron, ami a kora hajnali órákig tartott és ahol alkoholt is fogyasztottak. A lányok a rendezvényen találkoztak először azokkal a férfiakkal, akikkel a programot követően a csarnok előtt beszélgetni kezdtek, majd hozzájuk csatlakozott a vádlott is.

A terheltnek azonban nem tetszett az egyik férfi szerinte lekezelő stílusa, ezért rövid szóváltást követően többször ököllel arcon ütötte. A vádlott a barátja védelmére kelő férfit sem kímélte, mivel a terhelt arcra mért ütése következtében a sértett 109.000 forint értékű szemüvege a földre esett és összetört. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a garázda férfival szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.