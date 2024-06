A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei 2024. június 15-én a somogyvámosi gyereknapon várták a kicsiket és nagyokat. A rendőrök a drogprevenció mellett a nyár veszélyeire, értékeik megőrzésére, és az áldozattá válás megelőzésére hívták fel a figyelmet. A kibervédelem témakörében már otthonosan mozgók fejtörők, rejtvények, szókeresők mellett a szerencsekerékkel, valamint kiber kvízzel tesztelhették tudásukat.

Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A baleset- és bűnmegelőzési előadók a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Lakótelepi tagintézményébe is ellátogattak. Nagy érdeklődés övezte a tenyérnyomat készítést, a drogosszemüveg kipróbálását, és az egyéb játékos feladatokat. A gyermekek kipróbálhatták a rendőrautót, felpróbálhatták a rendőrségi felszereléseket, és kerékpáros pályán is tesztelhették ügyességüket. Az érdeklődők új ismeretekre tehettek szert az áldozattáválás megelőzése érdekében, és hasznos tanácsokat kaptak baleset- és bűnmegelőzési témában, valamint a kiberbiztonsággal kapcsolatban is.