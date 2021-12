Megjegyezte: ötven évvel ezelőtt könnyebben kikeltek a magok, és a beérés is jobban ment, most viszont, ahogy mondja, muszáj pátyolgatni a növényeket, vagy nem lesz belőlük semmi. Látogatásunk során megtudtuk tőle, hogy mint annyi más növény esetén, nagyon fontos a jó talajválasztás az ültetéskor, s az esővizes öntözés is segíti a fejlődését a növénynek. Ezenkívül kell a jó stabil állvány is a növekedéshez, nehogy gúzsba kösse magát a lopótök.