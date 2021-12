Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda a létrehozása óta eltelt néhány évben komoly eredményeket tudott elérni annak ellenére is, hogy a bürokratikus akadályok miatt komoly nehézségeket kellett legyőzni. A terület már nem gazdátlan és mivel intézményrendszere is van, ezért adott az első számú feltétele annak, hogy a területre szánt pénzt ésszerűen lehessen elkölteni. Az aktív életmóddal kapcsolatos programok támogatása a miniszterelnök szerint azért bír kiemelt jelentőséggel a kormányzat számára, mert fontos, hogy az emberek miként gondolkodnak a saját hazájukról. A nemzetek jövője szempontjából ez lesz a döntő kérdés. – Az ország- és a nemzetismeret a hazaszeretet alapja, amit ez a két dolog erősít. A hazaszeretet mértéke pedig meghatározza, hogy az elkövetkező 10-20 évben milyen mértékben lesznek a magyarok nyertesei a nemzetek közötti versenyfutásnak – emelte ki a kormányfő.

Fotó: Muzslay Péter