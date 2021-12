Ha igyekszik az ember, minden nap sikerül valami lélek­emelőt „elkövetni”. A pozitív viszonyulás pedig visszatükrözik az emberek. Örülök, hogy minden faluban élnek segítő hozzáállású, szolgálatkész emberek, így szerencsére meglehetősen gyakori a ruhaadomány, de különböző használati vagy lakberendezési tárgyakat is szívesen ajánlanak fel, s ezek mindegyike szükséges helyre kerül. Magam is hálás vagyok Istennek, hogy segíteni tudok valakin, de olykor már az is elég, ha figyelemmel fordulok felé, kellő időt szánok arra, hogy meghallgassam. Azt tapasztalom, ilyenkor az illetőben egy idő után oldódik a feszültség, s így a rá nehezedő teher súlya is elviselhetőbb lesz. Állítja, ez a hivatás és elköteleződés magában hordozza a segítés lehetőségét. – Szándékosan említem így, mert segíteni sem lehet mindenkinek, csak annak, aki hagyja. Nagyon igaz a mondás, miszerint „Segíts magadon, és az Isten is megsegít!” Ezenkívül régóta mérhetetlen érdeklődéssel tölt el az emberi sokszínűség, az állandóságot jelentő örökös változékonyság, amely garantálja, hogy ne legyen két egyforma munkanapom a héten. Az andocsi családsegítő munkája, szolgálata mellett tanul is. Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakára jár.