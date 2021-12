– Kilencvenkilenc százalékuk megkóstolja, és hetekig sláger a méz. Nálunk máskor is találkoznak az oviban mézzel. Reggelikhez kapnak vajas-mézes kenyeret, ízesítjük vele a teát is, és karácsony előtt szoktunk mézeskalácsot is sütni – mondta Nagyné Zsilovics Tímea, az óvoda vezetője.