A konyhabelsőt is korszerűsítenék. A gépészet és a felszerelések modernizálása mellett páraelszívókat is telepítenének, valamint a burkolat is megújulna, s a fejlesztés során különnemű öltözőket is kialakítanának. Szervezés kérdése a gyors konyhafelújítás; Kozma László polgármester szerint nem áll meg az élet, ha neki látnak a felújításnak. Úgy véli, akár a tavaszi szünetben, két hét alatt is elvégezhető a korszerűsítés. Az önkormányzat célja: megtalálni azt a megfelelő kivitelezőt, aki tavasszal két hét alatt megvalósítja elképzeléseiket, hogy zökkenőmentes legyen az ebédellátás. A tetőt is ebben az időszakban cserélnék le, mert a téli, bizonytalan időjárást hozó heteket nem tartják szerencsésnek az effajta felújításhoz.