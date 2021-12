Igaz a Balaton vize nem alkalmas korcsolyázásra, de ahogyan azt már megírtuk sorra nyitnak a korcsolyapályák a tó körül. Pénteken Siófokon próbálhatták ki a műjeget a mozogni vágyók. A városvezetés döntése értelmében ezúttal is a kikötőbe került a hatszáz négyzetméteres pálya, amely február 13-ig várja a kikapcsolódni vágyókat minden nap reggel 9 és este 8 óra között.

A Siófoki Városháza arról tájékoztatott, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a siófoki iskolák diákjai és az óvodások is ingyenesen korcsolyázhatnak majd hétköznaponként délelőtt 10 és délután 3 óra között. A hétköznapi egész napos teljes árú jegy 800 forint, a hétvégi pedig 1100 forint lesz. A siófokiaknak pedig féláron kínálják a jegyet a pályára, lakcímkártyájuk felmutatásával. Természetesen korcsolyát is lehet bérelni a helyszínen.

A korcsolyázáson felül érdemes a Fő téren található adventi vásárra is ellátogatni. A Víztorony körül felsorakoznak a kis faházak, ahol a kedves kézműves ajándékok és díszek mellett olyan téli kedvenceket is találhatunk, mint a puha kürtőskalács és az illatos sült gesztenye. Ha pedig további programokra vágyunk, akkor a torony mellől december 13-án induló városi sétán is részt vehetünk, amelyet a Kálmán Imre Emlékház szervez. December 22-én a Kálmán Imre Művelődési Központ színpadán Andersen Ólomkatonája elevenedik meg egy zenés mesejátékban.

A megyében található adventi vásárokról itt találsz hasznos infókat!