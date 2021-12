Két helyszínen várják a hangolódni vágyókat a Balaton-parti városban, a központ kicsinosításában a Helyi Városszépítő Egylet tagjai vesznek részt: akik nem csak adományokkal, de többen tevékenyen is részt vesznek az ünnepi kapu és a karácsonyi dekoráció elkészítésében. De lesznek mézeskalács házikók, az elmaradhatatlan adventi koszorú és a város karácsonyfája is ünnepi pompába öltözik. Emellett a lelkes dekoratőrök egy hatméteres meglepetéssel is készülnek, amelytől biztosan elakad a lelleiek szava.

Fotó: Lajos Beáta