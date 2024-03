Az emberek régóta vágynak arra, hogy egy pirulával, vagy készítménnyel gyorsan elérjék a vágyott alakot. Néhány éve már hazánkban is elérhető egy a hollywoodi sztárok által közkedvelt fogysztó injekció. Amelyet egy év alatt több tízezren írattak fel orvosukkal. Az instant szépítő megoldások gyorsak és kényelmesek, de megvan ezeknek is a hátulütője. A Sonline Podcast új adásában erről is beszélgetünk, de arra is kitértünk Baranyai Barnabás kaposvári személyi edzővel, hogy mi legyen az első lépésünk az egészségesebb életmód felé.