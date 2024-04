Somogyvámos A Central Park, a Brooklyn híd, a Times Square és az utca embere is gyakran megihlette Nagy-Gergely Beátát New Yorkban. A somogyvámosi fotós az időjárás-változásokat is nagyon szerette megörökíteni. Egyik emlékezetes napja akkor volt, amikor 2016 január végén a Jonas-vihar elérte a települést és majdnem egy méter hó esett New Yorkban, a közlekedés pedig teljesen megbénult.

Játszótérré változott a 8 milliós nagyváros akkor.

– emlékezett vissza Nagy-Gergely Beáta. – A sugárutakat lezárták, az emberek özönlöttek az utcákon, megtelt a Central Park, voltak akik síeltek. Fotós szemmel nagyon különleges élmény volt átélni ezt a helyzetet. Rengeteg témát adott a nagy vihar.