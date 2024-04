Az egykori iskola épületében kialakított helyiséget a közelmúltban vehette birtokba a társaság, amelynek falain megszámlálhatatlan sok oklevél, fotó és újságcikk mesél a dicső múltról. A tisztán férfiakból álló énekkart egytől egyig kiváló énekesek alkotják, vezetőjük, Horváth József például a Nóta tv 2010-ben megrendezett országos versenyén a sok száz résztvevő közül a legjobb ötven dalnok közé is bekerült.

– Horváth Sándor, egykori testnevelő tanár és népművelő pincéjénél kezdődött minden, ahol egy-egy jó pohár bor mellett gyakran fakadt nótára az ott összegyűlt baráti társaság. A jó hangzás adta az ötletet a dalkör megalapítására, valamint az, hogy Somogyban leginkább hölgyek alkották a legtöbb énekkart – mondta a 83 éves korelnök, Pálfi István. – Örömmel jöttem közéjük, addig ugyanis főleg a kocsmában nótáztunk. Gyerekkorom óta szeretek énekelni, a felmenőim is kiváló dalnokok voltak, a magyar nótát pedig különösen szerettük.

Az őrtilosi Navracsics László építészmérnök nemrég került a csapatba, de elmondása szerint kiváló társaságba került, s neki is komoly énekes múltja van. A dalkör több mint ötszáz fellépésén számos hazai és nemzetköz sikert ért el és egy önálló CD-jük is megjelent. Sok fellépésüket videón is megörökítette a krónikásuk, Miklós Tibor, s rengeteg segítséget kaptak Varga Jenőtől is. Bár mostantól állandó helyen próbálhatnak, a fűtési szezonban továbbra is a plébánia épületében gyakorolnak.