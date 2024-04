– A tanárom fia írt nekem egy darabot, ami szerintem nagyon különleges, nemcsak jól el lehet játszani, de még egy filmbe is nagyon beleillene – árulta el a fiatal tehetség. Elmondta: szülei azt szerették volna, hogy gitározni tanuljon. – Egyszer azonban láttam a Virtuózokban Holozsai Esztert, aki fuvolán játszik, és megtetszett a hangszer – mesélte Fanni.

Az Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny az ország legrangosabb művészeti versenye. Kaposvárra 69 növendék érkezett az ország 41 alapfokú intézményéből. A fiatalok hat életkor szerinti csoportban versenyeznek egy szabadon választott és egy kötelező mű előadásával, amelyet háromtagú szakmai zsűri értékel.

– A kislányok rajonganak a fuvoláért, sikerélményhez jutnak a gyerekek már akkor, amikor elkezdenek játszani a hangszeren – mondta érdeklődésünkre Szabó Klaudia igazgatóhelyettes. Már maga a játék is hasznos, hiszen napi pár perc gyakorlás is hatással van a személyiségfejlődésre. De a versenyfelkészülés kitartásra és fegyelemre is neveli őket, tette hozzá a pedagógus. A versenyzőket az első napon Nagy Tamás igazgató, Kalózné Pápa Ágnes, a Kaposvári Tankerületi Központ szakmai vezetője és Dér Tamás alpolgármester köszöntötte.