– Próbálom ösztönözni és önkéntesként bevonni őket ezekbe a feladatokba. Nagyon sokan, mondhatom az egész tantestület segítőkész. Amikor 22 évvel ezelőtt a Bárczi-iskola vezetője lettem, már akkor ezt a szemléletet képviseltem. A többiek elfogadták, majd csatlakoztak hozzá. Amikor megválasztottak vezetőnek, tudták, hogy ezzel a szemlélettel együtt kell dolgozniuk. Azt látom, hogy magukénak is érzik. Nagyon sokat segítünk az intézményben a gyerekeinken, főleg azokon, akik nehéz szociális körülmények között élnek, vagy különféle problémákkal küzdenek. Az iskolán kívül is megmozdulnak a kollégák és hozzák a különféle ötleteiket. Így került ide a „Szabadfogas” mozgalom is. Amikor igazgató lettem, létrehoztam az Add a kezed alapítványt, azért, hogy anyagilag is tudjuk támogatni azokat a gyerekeket, akik kiemelkedően teljesítenek, de a családjuknak nincsen lehetősége arra, hogy segítse őket. Az alapítványnak köszönhetően sokan jutottak el például sportversenyekre. Ehhez támogatást is kaptunk a fenntartóinktól, a kaposvári önkormányzattól és a tankerülettől. Később az ÉFOÉSZ somogyi elnökeként is sokakat ösztönöztem segítségre, és országos szinten is olyan tevékenységekben vettem részt, amelyben érzékenyíteni tudtam a pedagógusokat.