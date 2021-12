Szinte autópálya minőségű úton lehet közlekedni több szakaszon is Nagybajom és Lábod között. A két települést összekötő utat Kutasnál 4400, Szabásnál 2600, Kisbajomnál 500 méter hosszan újították fel a Magyar Falu Programban. Németh Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Somogy megyei igazgatója az átadón elmondta, teljesen még nem végeztek a munkával. Kettő szakasz, a Nagybajom és Kutas közötti öt, illetve a Nagykorpád és a kadarkúti elágazás közötti öt kilométeres rész várhatóan 2022-ben és 2023-ban újulhat meg.

– Valamennyi útfelújításunkat méretezetten végezzük. Ez azt jelenti, hogy felmérjük mekkora forgalom várható az adott szakaszon, megmérjük az út teherbírását és az alapokat is megvizsgáljuk, ezután tervezzük meg a szükséges rétegvastagságot – magyarázta a felújítás részleteit Németh Zsolt. – A kutasi szakaszon a korábbi burkolatalapot meghagytuk, átdolgoztuk, kötőanyagot tettünk hozzá és ezt követően két rétegnyi aszfalttal borítottuk be. Hasonlóan jártunk el a szabási, valamint a kisbajomi szakasznál is – hangsúlyozta a közút megyei igazgatója. Németh Zsolt hozzátette, jó minőségű út készült a településeken, ezekhez 10-15 évig biztosan nem kell majd hozzányúlni. Az útfelújítási programban három év alatt csaknem 8 és fél milliárd forint értékben, valamivel több mint 64 kilométernyi út korszerűsödött a Somogyban.

Szászfalvi László, Barcs és térségének országgyűlési képviselője az eseményen hangsúlyozta, a Magyar Falu Program pályázatainak köszönhetően több fejlesztés valósult meg az elmúlt években Kutason is. A támogatásokra óriási szüksége van a kistelepüléseknek, azért is, hogy élhetőek legyenek a falvak és megtartsák, gyarapítsák a helyi közösséget. A politikus hozzátette, erős vidék nélkül, nincsen erős Magyarország. Ütő Szabolcs, Kutas polgármestere elmondta, több évtizede vártak már arra, hogy jó úton közlekedhessenek Nagybajom és Lábod irányába. Beszédében viccesen megjegyezte, már gyermekkorában is olyan rossz volt az út, hogy mindig akkor ébredt fel az autóban, amikor Kutas határába értek. Kiemelte, bízik abban, hogy a következő években a Nagybajom felé vezető út is megújul majd és Kaposvárig minőségi úton közlekedhetnek.

Talajerózió veszélyeztette a régi utat

A Heresznye és Vízvár közötti út is megújult az elmúlt időszakban, ezt is péntek adták át hivatalosan. A Magyar Közút a térségben több helyszínen újított fel különféle szakaszokat. A munkálatok már 2019-ben elkezdődtek. Somogyudvarhelynél majdnem öt kilométeren, Somogyudvarhely és Bélavár között mintegy másfél, nemrég pedig csaknem három kilométer hosszan a Heresznye és a Vízvár közötti út újult meg. Utóbbi felújítás azért is volt sürgető, mert pár évvel ezelőtt a két település között súlyos talajeróziót észleltek a szakemberek, amely veszélyeztette az út állagát is. A beruházás 464 millió forintba került.