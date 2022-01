A népi bölcsesség szerint a vírusok a csípős savanyúságok elől is menekülnek, amelyekből bőven volt kínálat a nagypiacon, ahogy savanyú káposztából is, amelynek kilóját 800 forintért adták. A fokhagyma nemcsak a vírusokat űzi el, hanem azok hordozóit is szigorúan tisztes távolságba helyezi. Mi viszont a színeket tovább keresve közelebb léptünk a Pitypang Farm sajtos standjához is, ahol különleges, color krémjoghurtokra leltünk.

– A krémeket is én készítem a joghurthoz. Van birsalmás, nutellás, epres... – sorolta Virág János a kínálatot, aki feleségével együtt vadássza a recepteket a finomságokhoz. Nemcsak joghurtokat, színes sajtokat is kínált a klasszikusok mellett. Sovány Tamás is sajtos standot vezet, nála színes termékek között a krémtúrók vezetik a slágerlistát.

– Tizennégy féle krémtúró szerepel a kínálatunkban. Az üvegeket visszaváltjuk, így óvjuk a környezetünket – mondta Sovány Tamás, miközben krémtúróval töltött üvegre cserélte az üreset.

– Minden pénteken itt vásárolok, a kisfiam nagyon szereti a karamellás krémtúrót, amit most is viszek neki két üveggel – mondta Dancs Csilla, aki A mi kis farmunk törzsvásárlójának tartja magát, hiszen három éve visszajár. A napfénnyel színesített téli napunkon igazi színkavalkádot vittünk haza kosarunkban.