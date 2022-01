Nemcsak Siófok, hanem az egész Balaton szempontjából kiemelt beruházás készül, amelynek köszönhetően a tó vízállásának korszerű szabályozása mellett egy turisztikailag is meghatározó fejlesztés valósul meg a jövő évben – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Siófokon, miután hétfőn végigjárta a megújuló Sió-zsilip környékét.

A bejáráson elhangzott: az 1947-ben készült zsilip műszaki megújítása időszerű volt, a beruházást 2019-ben kezdték meg, és mára a munka eljutott abba a fázisba, hogy a régi vízleeresztő műtárgy rövidesen kiváltható lesz, hiszen a hajózási zsilip készültségi foka már nagyjából 90 százalékra tehető. Teljesen új zsiliprendszer épül a Sión, amelynek részeként a vízállás csökkentésére szolgáló mederzár a korábbinál délebbre épült meg.

Fotók: Németh András

A 75 éves, kézi erővel mozgatható zsilip helyét egy korszerű, elektrohidraulikus rendszert alkalmazó műtárgy veszi át, ami a Balaton vízállásának rugalmasabb kezelését is lehetővé teszi azáltal, hogy a leeresztőkapacitás a jelenlegi 80-ról másodpercenként 100 köbméterre emelkedik.

Hétfőn azt is elmondták: a műszaki korszakváltás mellett turisztikailag is új élet kezdődik a zsilipnél, ami 2023-tól a nagyközönség számára is nyitott lesz. Látogatóközponttal, parkkal és bejárási lehetőséggel gazdagított nyitott zsiliprendszer várja majd az érdeklődőket, ahol a várakozások szerint a Hollandiában, Franciaországban, vagy éppen az angoloknál népszerű csatornaélet is meghonosodhat.

Négy új hajóval nő a Bahart-flotta

Witzmann Mihály, Siófok térségének országgyűlési képviselője történelmi léptékű beruházásról beszélt hétfőn az építkezés helyszínén. Mint mondta, a zsilipek korszerűsítését, valamint a Sió-meder hajózhatóságát biztosító 20 milliárd forint értékű fejlesztés mellett kiemelt szereppel bír a balatoni hajózási flotta megújulása. – Az idei évben a tervek szerint 4 új hajó érkezik a Balatonra. Két komp és két utasszállító hajó megvásárlására nyílik lehetőség, sőt már egy ötödik hajó beszerzéséről is folynak

a tárgyalások.