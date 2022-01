Biró Norbert elmondta: ahogy az korábban már elhangzott, Somogy közel 72 milliárdos területfejlesztési forráshoz jut a következő években a kormány döntése szerint. Nemrég írták ki a TOP Plusz pályázatainak egy részét, s viszonylag szűk határidővel, január 14-ig lehetett benyújtani azokat.



– Szerencsére a korábbi tervezéseknek köszönhetően településeink és területfejlesztési irodánk szakemberei felkészülten várták az újabb lehetőséget – mondta Biró Norbert. – A megyei önkormányzat száz TOP Plusz pályázatot készített el falvaink, városaink számára a megkötött konzorciumi szerződések szerint, egyet pedig önállóan adott be. Ezek közül a legnépszerűbb a településfejlesztési tematikájú volt 66 pályázattal, mintegy 13,15 milliárd forint értékben. Az igények között szerepel többek között csapadék- és belvízrendezés, közösségi tér kialakítása, művelődési ház felújítása, létesítése, közlekedésbiztonsági fejlesztés, faluközpont-rekonstrukció, kerékpárút építése, de sétány fejlesztése is. Energetikai korszerűsítésre 26 pályázat készült 3,21 milliárdos összeggel. Itt nagy többségében az önkormányzati épületek korszerűsítését célozták meg a települések, de művelődési házat és oktatási intézményt is fejlesztenének.



Nyolc település óvoda vagy bölcsőde kialakítására, illetve fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, ők összesen 1,26 milliárd forintot igényeltek a céljaik megvalósítására.





Fotóill.: Lang Róbert

A megyei önkormányzat sem maradt ki



A megyei önkormányzat folytatja a munkaerőpiaci lehetőségek bővítését korábban megcélzó elképzeléseit, ezért 3,5 milliárdos saját pályázatot nyújtott be foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködésre. – Köszönöm kollégáimnak, hogy ilyen rövid idő alatt el tudták végezni a nem kevés feladatot – mondta Biró Norbert. – Meggyőződésem, hogy jó célokért dolgoztak az elmúlt év végén és az idei elején.